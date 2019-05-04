Мининформ разрешил трем иностранным телеканалам вещать в Беларуси
Увеличивается число зарубежных телеканалов, которые будут транслироваться в Беларуси. Об этом сообщается на сайте Министерства информации.
Так подписан приказ о том, чтобы выдать разрешения на распространение телепрограмм для трех иностранных «вещателей». Легальную трансляцию в нашей стране начнут телеканалы «VIP SERIAL», «КиноСат» и «Star Family». Эти каналы смогут в течение трех лет легально демонстрировать продукцию своих эфиров белорусским телезрителям.
– Указанные выше зарубежные иностранные телепрограммы имеют развлекательную направленность. В их эфирах демонстрируются художественные (игровые) фильмы, – пояснили в Мининформе.
Напомним, телеканал VIP Serial транслирует мировые сериалы в формате Full HD. А Star Family является семейным телеканалом, ориентированным на аудиторию 14+. «КиноСат» специализируется на показе кинопремьер и культовых фильмов.
Получение иностранным СМИ разрешения, позволяет иным лицам, уполномоченным к его распространению, не получать соответствующее разрешение в госорганах.
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