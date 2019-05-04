2019-05-04T21:20:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Барановичах полковника, который незаконно купил и хранил оружие, лишили звания и посадили на 4 года

Второго фигуранта дела приговорили к 2 годам колонии
Надежда БУТОВИЧ
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Оружие и патроны нелегально выносили из воинской части и продавали. Фото: pixabay.com.Оружие и патроны нелегально выносили из воинской части и продавали. Фото: pixabay.com.
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В пресс-службе Брестского облсуда сообщают о вынесении приговора по делу о нелегальном обращении оружия и боеприпасов в одной из воинских частей Барановичей.

Сообщается, что одним из фигурантов уголовного дела – полковником было незаконно куплено два пистолета Макарова (Прим.: заводского производства) и патроны к ним, а также автомат Калашникова с патронами. Кроме того, что мужчина нелегально приобрел пистолеты, так он еще хранил, перевозил и носил их при себе. Все огнестрельное оружие было признано экспертами пригодным для стрельбы.

«Компанию» на судебной скамье барановичскому экс-полковнику составил другой фигурант, у которого так же нашли дома незаконный арсенал: «калаш», пистолет Макарова, патроны к ним.

Бывшего военного, уточняется, что полковника лишили воинского звания, приговорили к 4 годам колонии усиленного режима. Второго фигуранта посадили на 2 года с теми же условиями отбывания наказания.

Приговор еще может быть обжалован.

Напомним, прапорщик одной из воинских частей Барановичского гарнизона выносил с территории оружие и продавал его. По делу проходило около 20 человек. Похищенное оружие было обнаружено.

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