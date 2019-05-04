В Вилейке пьяный водитель после ДТП снял номера с машины и убежал

Водитель не справился с управлением и машина опрокинулась в кювете. Фото: Сергей ГАПОН

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Авария произошла недалеко от деревни Илья в Вилейском районе 30 апреля, сообщают в УВД Минского облисполкома.

Утром очевидцы анонимно позвонили в милицию и сообщили, что в кювете рядом с сельской гравийкой, не доезжая до деревни, лежит опрокинувшийся на крышу легковой «Daewoo».

– На месте происшествия, на первом километре гравийной дороги направлением Илья – Малевичи, оперативники, действительно увидели автомобиль в кювете. Любопытно, что на ТС не было номеров, – рассказала подробности Екатерина Млечко, замначальника Вилейского РОВД.

Принадлежность авто правоохранители установили по номеру кузова машины. Вскоре нашелся и водитель – житель Столинского района 1996 года рождения.

В то утро он ехал на машине в деревню и, поворачивая налево, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась на крышу. Горе-водитель испугался ответственности, поэтому снял номера и вернулся домой. И уже в квартире, по его словам, выпил спиртное, чтобы успокоиться. Машину после ДТП собирался достать из кювета позже, своими силами.

Против водителя составлено 5 протоколов, за употребление спиртного до прохождения освидетельствования ему грозит штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением водительских прав на 3 года.