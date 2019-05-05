2019-05-05T09:57:41+03:00
Общество
КП Беларусь

«Спустили по автолестнице». В Березе на пожаре спасли 10-летнюю девочку

Огонь повредил в квартире пол, стены, потолок
Ольга ШИЛАК
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Огонь повредил в квартире пол, стены, потолок Фото: МЧСОгонь повредил в квартире пол, стены, потолок Фото: МЧС
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Все произошло 4 мая в городе Береза Брестской области. В квартире жилой пятиэтажки на улице Юбилейная началось задымление. Это увидел сосед из квартиры, расположенной выше, и сразу же позвонил спасателям. Когда они приехали на место, из окон второго этажа шел дым.

Оказалось, в квартире была 10-летняя девочка, она открыла окна и стала кричать о помощи. Ее мама во время пожара была в магазине с младшим ребенком.

-Звено газодымозащитной службы проникло в квартиру через оконный проем по установленной автолестнице. Дочь квартиросъёмщицы находилась в помещении кухни, на подоконнике, ее спустили по автолестнице, - рассказали в МЧС.

Бригада скорой помощи доставили девочку в приемное отделение Березовской больницы, после осмотра в госпитализации она не нуждалась,

Пожар удалось потушить. В результате огнем уничтожен гироскутер, поврежден пол, закопчены стены и потолок в квартире.

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