СК возбудил уголовное дело после смерти 31-летней роженицы в 6-ом роддоме

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 31-летней Валентины Захаревич вскоре после родов в vip-отделении 6-го роддома Минска.

— По окончании проверки УСК по Минску было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 162 УК РБ (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). В настоящее время производятся все необходимые следственные действия и экспертные исследования, - заявил официальный представитель СК Сергей Кабакович.

Напомним, все произошло в августе 2018-го. Супруги решили рожать первенца в 6-го роддома Минска. Несмотря на то, что у женщины был крупный плод, консилиум врачей решил не делать кесарево, она будет рожать сама. Валентина родила мальчика, после родов ей стало плохо.

-Я зашел в родзал. Увидел бледно-синее лицо жены и абсолютно синие губы. Мне сказали, что, возможно, она потеряла больше крови, чем другие роженицы. Жена лежала с закрытыми глазами. Я сидел рядом, держал ее за руку, в какой-то момент руки задрожали. Меня вывели из родзала, и следующая картина, которая стоит в моей голове: дверь в родзал осталась открытой - жене руками давят на грудную клетку. И я понял, что у нее произошла остановка сердца, -рассказывал тогда «Комсомолке» супруг Валентины Лев.

Спустя два дня после рождения ребенка женщина умерла. Муж Валентины в тот же день написал заявление в СК, начались проверки. Врачи говорили, что причина смерти попадание к кровь околоплодных вод.