В Минске назначили нового главного архитектора

Им стал Алексей Мартынов, который до этого был главным художником «Минскрекламы»

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В столице назначили нового председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Им стал Алексей Мартынов. До этого он работал главным художником и заместителем директора предприятия «Минскреклама», которое занимается размещением рекламы в столице, оформлением города к разным праздникам.

Скандальным получилось увольнение бывшего главного архитектора Минска Павла Лучиновича. Напомним, в марте 2019-го его задержали с поличным после получения взятки 4 тысяч долларов. Деньги он получал от индивидуального предпринимателя за согласование проектных решений. На него завели уголовное дело ч. 2 ст. 430 УК РБ (получение взятки в крупном размере) и заключили под стражу. Он занимал должность главного архитектора столицы с 2015 года.