Из-за длинных выходных на границах ажиотаж: выезда из Беларуси ожидают сотни машин

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С 5 мая у белорусов наступают длинные выходные: на работу нам выходить только 10 мая! Конечно, многие решили воспользоваться этаким мини-отпуском и отправиться в путешествие. Так что неудивительно, что 5 мая на границе настоящий ажиотаж. По информации Госпогранкомитета, на 12.00 на литовской границе выезда ожидают около 500 машин, причем, больше всего в пункте пропуска «Бенякони». Не пустует и украинская граница, там стоит более 200 авто, столько же – на польской границе.