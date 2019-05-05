2019-05-05T13:34:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за длинных выходных на границах ажиотаж: выезда из Беларуси ожидают сотни машин

Больше всего очередей на литовской границе
Ольга ШИЛАК
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С 5 мая у белорусов наступают длинные выходные: на работу нам выходить только 10 мая! Конечно, многие решили воспользоваться этаким мини-отпуском и отправиться в путешествие. Так что неудивительно, что 5 мая на границе настоящий ажиотаж. По информации Госпогранкомитета, на 12.00 на литовской границе выезда ожидают около 500 машин, причем, больше всего в пункте пропуска «Бенякони». Не пустует и украинская граница, там стоит более 200 авто, столько же – на польской границе.

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