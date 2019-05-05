2019-05-05T14:44:27+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно 10-летняя девочка напилась таблеток и умерла

Мама в это время пошла забирать младшего ребенка из детского сада.
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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В Гродно 10-летняя девочка напилась таблеток и умерла ФОТО: архив "КП"В Гродно 10-летняя девочка напилась таблеток и умерла ФОТО: архив "КП"
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Все произошло под вечер 3 мая в Гродно, в доме на улице Кабяка. Как сообщает портал s13.ru, мама 10-летней девочки ушла в детский сад забирать младшего ребенка. А в это время ее дочь выпила неизвестных таблеток.

-3 мая вечером умерла 10-летняя девочка. У нас во дворе долго стояла скорая, потом было очень много милиции и важных чиновников, — сообщил порталу очевидец.

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