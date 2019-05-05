2019-05-05T15:09:15+03:00
Звезды
КП Беларусь

Два танцора, пестрый костюм и ботфорты. Каким будет номер ЗЕНЫ на «Евровидении»?

В Тель-Авиве прошла первая репетиция конкурса [видео]
Ольга ШИЛАК
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Каким будет номер нашей представительницы на "Евровидении", певицы ЗЕНЫ? Фото: скрин YoutubeКаким будет номер нашей представительницы на "Евровидении", певицы ЗЕНЫ? Фото: скрин Youtube
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До конкурса «Евровидение-2019» осталось всего ничего. Так что участники активно репетируют, оттачивая каждый элемент номера. Недавно в Тель-Авиве прошла первая репетиция конкурса. Видео с выступлениями всех участников организаторы выложили на официальном канале конкурса на Youtube.

Наконец белорусы смогли посмотреть, каким будет номер нашей представительницы, певицы ЗЕНА. В минутном видео видно, что в измененной версии номера на песню Like it оставили на сцене двух танцоров и саму певицу, ранее вместе с ЗЕНОЙ танцевали и бэк-вокалистки. Изменился и внешний вид певицы: вместо белого костюмчика – пестрый топ и леггинсы. Но больше всего, конечно, выделяются ботфорты белого цвета на внушительном каблуке. Как все это будет выглядеть в итоге, мы сможем узнать во время полуфинала конкурса.

Напомним, конкурс песни «Евровидение-2019» проходит с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. За победу поборются представители из 41 стран мира

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