КП Беларусь
В Лепельском районе столкнулись две легковушки, пострадала 3-летняя девочка
Ее спасло то, что она была в детском кресле и пристегнута ремнями безопасности
В Лепельском районе столкнулись две легковушки, пострадала 3-летняя девочка Фото: ГАИ Витебска
Изменить размер текста:
Авария произошла утром 2 мая, на 16 км автодороге «Лепель-Краснолуки-Холопеничи». По дороге ехал 58-летний житель Лепельского района на Opel Vectra. На закруглении дороги он не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другим авто. За рулем Opel Omega был 27-летний житель Орши, а вместе с ним была его 3-летняя дочь. Девочка получила травмы и ее доставили Лепельскую центральную районную больницу.
Как отмечают в ГАИ Витебской области, ребенок был пристегнут ремнями безопасности и находился в детском удерживающем кресле. Если бы этим меры безопасности не были соблюдены, авария могла закончится трагедией.