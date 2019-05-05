В Лепельском районе столкнулись две легковушки, пострадала 3-летняя девочка

Ее спасло то, что она была в детском кресле и пристегнута ремнями безопасности

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Авария произошла утром 2 мая, на 16 км автодороге «Лепель-Краснолуки-Холопеничи». По дороге ехал 58-летний житель Лепельского района на Opel Vectra. На закруглении дороги он не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другим авто. За рулем Opel Omega был 27-летний житель Орши, а вместе с ним была его 3-летняя дочь. Девочка получила травмы и ее доставили Лепельскую центральную районную больницу.

Как отмечают в ГАИ Витебской области, ребенок был пристегнут ремнями безопасности и находился в детском удерживающем кресле. Если бы этим меры безопасности не были соблюдены, авария могла закончится трагедией.