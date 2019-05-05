В Гродно автопоезд наехал на двух пешеходов, возбуждено уголовное дело

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Авария произошла 4 мая,в Гродно. Автопоезд «Рено Магнум» с полуприцепом наехал на двух женщин, которые стояли возле остановки на улице Санаторная. Пострадавших скорая отвезла в больницу. В УСК по Гродненской области завели уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).

-51-летний водитель автопоезда признан подозреваемым. В настоящее время устанавливаются обстоятельства наезда, - уточняют в telegram-канале Следственного комитета.