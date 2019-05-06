Мотоциклист на опасном повороте не справился с управлением, он в больнице с переломом позвоночника. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Быховском районе мотоциклист-бесправник попал в аварию и сломал позвоночник

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Молодой человек не справился с управлением на опасном повороте

21-летний мотоциклист попал в аварию в Быховском районе. Это произошло на первом километре автодороги Неряж-Осовщина-Савичев Рог в три часа ночи третьего мая, сообщает mogilevnews.by со ссылкой на УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП случилось на опасном повороте. При проезде поворота молодой человек потерял контроль над управлением и съехал в кювет. Его госпитализировали с переломом позвоночника.

У мотоциклиста не было водительского удостоверения, сообщили в ГАИ.