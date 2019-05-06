КП Беларусь
Мужчина получил ожоги, когда сам пытался потушить пожар
Выгорела комната: внутренняя отделка и две кровати
Парень пытался сам потушить пожар и теперь в больнице с ожогами.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Молодой мужчина получил ожоги, когда самостоятельно пытался потушить пожар. Это произошло в агрогородке Именин Дрогичинского района. В двухэтажном жилом доме на улице Школьной на первом этаже началось возгорание.
-21-летний квартиросъемщик пытался самостоятельно потушить пожар. Он получил ожоги и госпитализирован, - рассказали в пресс- службе МЧС.
Огонь повредил внутреннюю отделку комнаты, две кровати и постельные принадлежности. Специалисты устанавливают причины пожара.
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