2019-05-06T09:17:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Мужчина получил ожоги, когда сам пытался потушить пожар

Выгорела комната: внутренняя отделка и две кровати
Алиса МИЕЛОФОН
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Парень пытался сам потушить пожар и теперь в больнице с ожогами.Парень пытался сам потушить пожар и теперь в больнице с ожогами.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Молодой мужчина получил ожоги, когда самостоятельно пытался потушить пожар. Это произошло в агрогородке Именин Дрогичинского района. В двухэтажном жилом доме на улице Школьной на первом этаже началось возгорание.

-21-летний квартиросъемщик пытался самостоятельно потушить пожар. Он получил ожоги и госпитализирован, - рассказали в пресс- службе МЧС.

Огонь повредил внутреннюю отделку комнаты, две кровати и постельные принадлежности. Специалисты устанавливают причины пожара.

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