Мужчина получил ожоги, когда сам пытался потушить пожар

Парень пытался сам потушить пожар и теперь в больнице с ожогами. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Выгорела комната: внутренняя отделка и две кровати

Изменить размер текста: A A

Молодой мужчина получил ожоги, когда самостоятельно пытался потушить пожар. Это произошло в агрогородке Именин Дрогичинского района. В двухэтажном жилом доме на улице Школьной на первом этаже началось возгорание.

-21-летний квартиросъемщик пытался самостоятельно потушить пожар. Он получил ожоги и госпитализирован, - рассказали в пресс- службе МЧС.

Огонь повредил внутреннюю отделку комнаты, две кровати и постельные принадлежности. Специалисты устанавливают причины пожара.