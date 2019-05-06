В Могилеве непогода ломала деревья и срывала с крыш пенопласт

Сегодня в Беларуси тоже пройдут дожди и грозы

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Могилев первым принял на себя удар непогоды. 5 мая там прошел ливень с грозами и ураганным ветром. По всему городу сломаны деревья. Mogilev.online собрал из социальных сетей фото принесенных непогодой неприятностей.

Жители города рассказывают, что с крыши дома по улице Якубовского, 21 летели пенопласт, кирпичи и бочки, а на бульваре Непокоренных бурей выносило стекла, срывало москитные сетки.

С крыши одного из домов по улице Якубовского летел пенопласт. Фото: mogilev.online.

Сегодня, 6 мая, в Беларуси сохранится дождливая погода, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии. Дожди пройдут на большей части территории страны, в отдельных местах сильные. По востоку – с грозами. Ветер будет умеренным, а при грозах – порывистым.