2019-05-06T11:55:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ганцевичском районе столкнулись три автомобиля, одна машина оказалась в канаве

Люди не пострадали, виновник аварии был трезвым
Алиса МИЕЛОФОН
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Автомобиль оказался в кювете после столкновения трех машин. Фото: ГАИ Брест.Автомобиль оказался в кювете после столкновения трех машин. Фото: ГАИ Брест.
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Утром 4 мая на перекрестке улиц Красноармейской и Строителей в Ганцевичах столкнулись три легковых авто. Как сообщает ГАИ, на главную дорогу выезжал БМВ. 26-летний житель Ганцевичей, который был за рулем, не пропустил ехавший по главной Рено, который вел 51-летний житель Ганцевичского района. От удара Рено вынесло на встречную, он врезался в Пежо в съехал в придорожную канаву.

Люди не пострадали. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, виновник аварии был трезв. Проводится проверка.

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