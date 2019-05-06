В Ганцевичском районе столкнулись три автомобиля, одна машина оказалась в канаве

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Утром 4 мая на перекрестке улиц Красноармейской и Строителей в Ганцевичах столкнулись три легковых авто. Как сообщает ГАИ, на главную дорогу выезжал БМВ. 26-летний житель Ганцевичей, который был за рулем, не пропустил ехавший по главной Рено, который вел 51-летний житель Ганцевичского района. От удара Рено вынесло на встречную, он врезался в Пежо в съехал в придорожную канаву.

Люди не пострадали. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, виновник аварии был трезв. Проводится проверка.