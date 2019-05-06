Белорусов не было среди погибших и пострадавших в Шереметьево

Белорусов не было в сгоревшем самолете. Фото: ГУ МЧС России по Московской области.

По последним данным, в аварийно приземлившемся и загоревшемся в Шереметьево самолете погиб 41 человек

Изменить размер текста: A A

Граждан Беларуси нет среди погибших и пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Первоначально об этом в твиттер-аккаунте Посольства РБ в Российской Федерации. «По предварительной информации граждан Беларуси среди пассажиров самолёта SSJ-100 нет», - такое сообщение было размещено в твиттере в 21.15 5 мая.

МИД Беларуси подтвердил эту информацию. «По имеющейся у нас на настоящий момент информации, белорусов нет среди погибших и пострадавших пассажиров при авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево», - сообщил агентству belta.by начальник управления информации и цифровой дипломатии пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая. На борту было 78 человек, самолет следовал из Москвы в Мурманск. Самолет загорелся, по последним данным, погиб 41 человек.