2019-05-06T12:36:48+03:00
Общество
КП Беларусь

В Орше ищут балконного поджигателя

Неизвестный поджег балкон в трехкомнатной квартире
Наталья ПАРТОЛИНА
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Кто-то поджег балкон в Орше.Кто-то поджег балкон в Орше.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Пожар на балконе трехкомнатной квартиры, принадлежащей 49-летнему мужчине, по улице Семенова в Орше случился в 14.50 5 мая. Спасатели ликвидировали возгорание.

-На балконе повреждено имущество, общивка стен, закопчены стены, - рассказали в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, пожар на балконе случился по причине поджога. Виновное лицо не установлено. Балконного поджигателя ищут.

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