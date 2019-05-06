В Орше ищут балконного поджигателя

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Пожар на балконе трехкомнатной квартиры, принадлежащей 49-летнему мужчине, по улице Семенова в Орше случился в 14.50 5 мая. Спасатели ликвидировали возгорание.

-На балконе повреждено имущество, общивка стен, закопчены стены, - рассказали в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, пожар на балконе случился по причине поджога. Виновное лицо не установлено. Балконного поджигателя ищут.