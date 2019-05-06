В Гродно мужчину зажало фундаментом

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В ловушке оказался 51-летний житель Гродно, когда проводил земляные работы на территории частного домовладения. Ногу мужчины зажало фундаментом и он не смог выбраться самостоятельно.

Сообщение об инциденте поступило 4 мая в 12.29. Сотрудники МЧС обнаружили мужчину, нога которого была заблокирована фундаментом, сообщает агентство Минск-Новости со ссылкой на Гродненское областное управление МЧС. Спасатели вытащили мужчину. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали.