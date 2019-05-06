Алесандр Лукашенко выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

5 мая в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся самолет, погибли более сорока человек. Фото: ГУ МЧС России по Московской области.

В катастрофе погибли более 40 человек, белорусов среди них не было

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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил российскому президенту Владимиру Путину соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"В Республике Беларусь с глубокой скорбью и болью воспринято трагическое известие о пожаре на борту пассажирского самолета авиакомпании "Аэрофлот" в московском аэропорту Шереметьево, повлекшем многочисленные человеческие жертвы", - цитирует агентство текст соболезнования.

Александр Лукашенко выразил соболезнования и передал слова поддержки родным и близким погибших в авиакатастрофе и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая. На борту было 78 человек, самолет следовал из Москвы в Мурманск. Самолет загорелся, по последним данным, погиб 41 человек.