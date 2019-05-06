Алесандр Лукашенко выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой в Шереметьево
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил российскому президенту Владимиру Путину соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"В Республике Беларусь с глубокой скорбью и болью воспринято трагическое известие о пожаре на борту пассажирского самолета авиакомпании "Аэрофлот" в московском аэропорту Шереметьево, повлекшем многочисленные человеческие жертвы", - цитирует агентство текст соболезнования.
Александр Лукашенко выразил соболезнования и передал слова поддержки родным и близким погибших в авиакатастрофе и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая. На борту было 78 человек, самолет следовал из Москвы в Мурманск. Самолет загорелся, по последним данным, погиб 41 человек.
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