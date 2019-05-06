2019-05-06T14:40:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродненском районе опрокинулся «Ауди» с пьяным за рулем, погиб пассажир

Водитель задержан, причины аварии устанавливаются
Алиса МИЕЛОФОН
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Пьяный ехал за рулем, авто вылетело в кювет, погиб пассажир. Фото: ГАИ Гродно.Пьяный ехал за рулем, авто вылетело в кювет, погиб пассажир. Фото: ГАИ Гродно.
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Автоавария со смертельным исходом произошла в Гродненском районе, недалеко от агрогородка Озеры. Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в 15.20 от Озер в направлении дороги Слоним-Мосты-Скидель ехал автомобиль «Ауди». Водитель не справился с управлением, съехал за пределы проезжей части. Автомобиль опрокинулся.

Водитель получил многочисленные травмы, а 19-летний пассажир, который ехал на переднем сиденье, погиб на месте.

По результатам медицинского освидетельствования оказалось, что 24-летний водитель был нетрезв. Он задержан.

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