В Гродненском районе опрокинулся «Ауди» с пьяным за рулем, погиб пассажир

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Автоавария со смертельным исходом произошла в Гродненском районе, недалеко от агрогородка Озеры. Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в 15.20 от Озер в направлении дороги Слоним-Мосты-Скидель ехал автомобиль «Ауди». Водитель не справился с управлением, съехал за пределы проезжей части. Автомобиль опрокинулся.

Водитель получил многочисленные травмы, а 19-летний пассажир, который ехал на переднем сиденье, погиб на месте.

По результатам медицинского освидетельствования оказалось, что 24-летний водитель был нетрезв. Он задержан.