КП Беларусь
В Гродненском районе опрокинулся «Ауди» с пьяным за рулем, погиб пассажир
Водитель задержан, причины аварии устанавливаются
Пьяный ехал за рулем, авто вылетело в кювет, погиб пассажир. Фото: ГАИ Гродно.
Изменить размер текста:
Автоавария со смертельным исходом произошла в Гродненском районе, недалеко от агрогородка Озеры. Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в 15.20 от Озер в направлении дороги Слоним-Мосты-Скидель ехал автомобиль «Ауди». Водитель не справился с управлением, съехал за пределы проезжей части. Автомобиль опрокинулся.
Водитель получил многочисленные травмы, а 19-летний пассажир, который ехал на переднем сиденье, погиб на месте.
По результатам медицинского освидетельствования оказалось, что 24-летний водитель был нетрезв. Он задержан.
Еще больше материалов по теме: «Гродно: ДТП»