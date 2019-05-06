Автомобиль с белорусами сорвался в пропасть в Украине, трое погибли, один пропал без вести

Грузовик с белорусскими туристами упал в пропасть в Украине, погибли трое. Фото: полиция Украины.

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Трагедия произошла около 11.40 недалеко от деревни Красник Верховинского района Ивано-Франковской области. Грузовой автомобиль, перевозивший людей, упал с обрыва и сорвался в пропасть, сообщает reform.by со ссылкой на МВД Украины.

Высота обрыва – 40 метров. Грузовик упал в реку Черный Черемош. По предварительным данным, в автомобиле было 23 пассажира, это граждане Беларуси – туристы, которые собирались сплавляться по реке. В грузовом автомобиле они ехали к началу маршрута.

На месте ведутся поисково-спасательные работы. Известно, что три человека погибли (мужчина – руководитель группы и две женщины). 19 человек спасены. Судьба одного человека остается неизвестной.