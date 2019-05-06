На границе Беларуси и Польши нашли бомбу

Изменить размер текста: A A

Бомба времен Великой Отечественной войны была обнаружена в пункте пропуска «Кузница Белостокская» во время его реконструкции 6 мая. Польская сторона временно прекратила оформление всех видов транспорта как на въезд, так и на выезд. В связи с этим временно перестал функционировать и пункт пропуска «Брузги» на белорусской стороне.

Через несколько часов боеприпас был вывезен и обезврежен, «Кузница Белостокская» и «Брузги» возобновили свою работу, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета.