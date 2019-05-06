2019-05-06T15:52:24+03:00
Общество
КП Беларусь

На границе Беларуси и Польши нашли бомбу

Из-за обнаружения боеприпаса времен войны на несколько часов приостанавливалось оформление транспорта в обоих направлениях
Алиса МИЕЛОФОН
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На границе Польши и Беларуси нашли бомбу.На границе Польши и Беларуси нашли бомбу.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Бомба времен Великой Отечественной войны была обнаружена в пункте пропуска «Кузница Белостокская» во время его реконструкции 6 мая. Польская сторона временно прекратила оформление всех видов транспорта как на въезд, так и на выезд. В связи с этим временно перестал функционировать и пункт пропуска «Брузги» на белорусской стороне.

Через несколько часов боеприпас был вывезен и обезврежен, «Кузница Белостокская» и «Брузги» возобновили свою работу, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета.

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