У бобруйчанина нашли 550 граммов марихуаны

Мужчина хранил марихуану дома и на даче, чтобы потом ее продать

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3 мая сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома нашли у 32-летнего бобруйчанина 550 граммов марихуаны.

Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, мужчина хранил марихуану дома и на даче в Осиповичском районе с целью сбыта. Раньше он не был судим.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 328, его могут лишить свободы на срок от 8 до 15 лет.

Обстоятельства произошедшего выясняются, оперативники наркоконтроля выявляют полный круг лиц, причастных к незаконному обороту наркотического средства.