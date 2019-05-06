2019-05-06T17:50:48+03:00
Общество
КП Беларусь

У бобруйчанина нашли 550 граммов марихуаны

Мужчина хранил марихуану дома и на даче, чтобы потом ее продать
Алиса МИЕЛОФОН
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Более полукилограмма марихуаны изъяли у жителя Бобруйска. Фото: УВД Бобруйского горисполкома.Более полукилограмма марихуаны изъяли у жителя Бобруйска. Фото: УВД Бобруйского горисполкома.
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3 мая сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома нашли у 32-летнего бобруйчанина 550 граммов марихуаны.

Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, мужчина хранил марихуану дома и на даче в Осиповичском районе с целью сбыта. Раньше он не был судим.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 328, его могут лишить свободы на срок от 8 до 15 лет.

Обстоятельства произошедшего выясняются, оперативники наркоконтроля выявляют полный круг лиц, причастных к незаконному обороту наркотического средства.

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