Фотофакт: сгоревший «Суперджет» прилетал в минский аэропорт

Каждый день в Национальном аэропорту «Минск» садятся и взлетают по три самолета этой модели

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5 мая в московском аэропорту Шереметьево случилась трагедия: при посадке загорелся «Сухой Суперджет» - погиб 41 пассажир. Сразу после взлета у самолета начались технические проблемы, и он вернулся. Отказала связь. Посадка получилась жесткой - и самолет загорелся.

Самолету нет и двух лет, а техническое обслуживание последний раз он прошел месяц назад. Оказалось, что этот борт уже попадал в сводки авиационных происшествий. 7 октября 2017 года самолет в ходе полета столкнулся с птицей. 30 января прошлого года у него при заходе на посадку не вышли закрылки. 7 февраля того же года этот борт аварийно сел в аэропорту Шереметьево - у крыльев самолета отказали спойлеры (устройства, которые гасят подъемную силу при торможении лайнера). Тогда экипаж на последних минутах полета сообщил о неисправности спойлеров и принял решение садиться в «режиме вынужденной посадки», в результате происшествия никто из находившихся на борту 82 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал.

Так этот самолет выглядит сейчас.

Был этот самолет и в Минске - вероятно, много раз. Дело в том, что «Аэрофлот» использует такие самолеты на рейсе Москва - Минск. Три из пяти ежедневных рейсов авиакомпания выполняет на таких самолетах. Это утренний рейс, который прибывает в Минск в 10.00, дневной - прибывает в 14.55 и вечерний - в 23.35. Из Минска «Суперджеты» улетают соответственно в 10.55, в 16.00 и в 6.10 утра.

А еще такие самолеты есть у авиакомпании «Газпром-авиа» - она обслуживает сотрудников «Газпрома» и выполняет чартерные перевозки. Иногда «Суперджеты» «Газпрома» видят в Минске.

У авиакомпании «Белавиа» самолетов «Суперджет» нет.

Также известно, что «Аэрофлот» отменил завтрашний рейс из Минска в Москву на 6.10 - он как раз должен был выполняться на «Суперджете». Будет назначен другой рейс - с другим самолетом.