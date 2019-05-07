2019-05-07T10:16:47+03:00
Общество
КП Беларусь

7 мая православные отмечают Радоницу

В этот день въезд на столичные кладбища будет бесплатным
Ирина ВЕТРОВА
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По традиции люди несут на могилы искусственные цветы.По традиции люди несут на могилы искусственные цветы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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На девятый день после Пасхи православные отмечают Радоницу. В этом году этот праздник выпал на вторник, 7 мая. В этот день люди идут на кладбища, приносят цветы, молятся об умерших. Многие приносят на могилы пасхальные куличи и крашеные яйца. Кстати, этот день еще называют "Пасхой для мертвых".

7 мая въезд на столичные кладбища будет бесплатным (в обычные дни эта услуга платная и стоит 2 рубля), а вот чтобы взять грабли и метлу, нужно будет заплатить два рубля. Заезд и выезд будет организован через разные ворота, чтобы машины друг другу не мешали.

Традицию приносить на могилы куличи, конфеты и алкоголь многие священники не одобряют - продукты нужны живым людям, а не усопшим. А экологи бьют тревогу: искусственные цветы, которые мы покупаем на Радоницу в больших количествах, - это угроза для окружающей среды.

Хотя у большинства людей смерть ассоциируются со скорбью, в христианстве Радоница не считается печальным днем - это слово означает "радость". Считается, что мы приходим к своим покойным, как к живым, и если у человека есть вера, то ему не страшно то, что мы называем смертью.

Накануне Радоницы журналисты «Комсомолки» рассказали о своих близких, которых потеряли, но не забыли.

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