2019-05-07T10:30:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Кому большие выходные принесут большие деньги?

Скоро мы узнаем, кому достались крупные денежные суммы и три автомобиля в игре «Удача в придачу!» от «Евроопт»
Раиса ЮДИНА
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Сегодня станет известно, кому достанется главный приз - 100 000 рублей.Сегодня станет известно, кому достанется главный приз - 100 000 рублей.
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Сегодня, 7 мая, тот редкий случай, когда призы игры «Удача в придачу!» от «Евроопт» разыгрываются в выходной день. Где застанет новость о выигрыше счастливчиков 119-го тура? На даче? На пикнике? Или в путешествии? Где бы они ни были, а свой выигрыш получат обязательно!

Сегодня станет известно, кому достанется главный приз – огромная сумма в 100 000 рублей, а также 50 000 рублей, три автомобиля и более 10 000 других призов. Розыгрыш призов состоится накануне великого праздника - Дня Победы. Поэтому «Евроопт» пригласил разыграть суперприз 119-го тура ветерана Великой Отечественной войны, связистку Могилевского подполья Ефросинью Ивановну Базылеву!

Увидеть этот розыгрыш можно непосредственно там, где решается судьба призов - в столичном ТРЦ «Е-сити» на ул. Денисовской, 8. Кроме того, трансляцию розыгрыша покажут в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и на страницах «Евроопт» в социальных сетях. Начало – в 18.20. Удачи всем, кто в игре! А следующий розыгрыш призов состоится 21 мая.

Суперприз разыграет ветеран ВОВ Ефросинья Ивановна Базылева.

Суперприз разыграет ветеран ВОВ Ефросинья Ивановна Базылева.

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