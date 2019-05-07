Подробности ДТП с белорусами в Украине: руководитель федерации рафтинга задержан

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Стали известны подробности страшного ДТП в Украине. Напомним, 6 мая автомобиль с белорусами сорвался в пропасть и упал с 40-метровой высоты в реку Черный Черемош. В машине было 23 белоруса, которые собирались сплавляться по реке. Авария произошла в районе села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области.

- По уточненной информации, трое белорусов погибли, 10 с травмами легкой и средней степени тяжести госпитализированы. Личности всех установлены, - цитирует belta.by Анатолия Глаза, начальника управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретаря МИД Беларуси. По его словам, посольство Беларуси в Украине продолжает работу по оказанию помощи пострадавшим.

По информации полиции Ивано-Франковской области, погиб 29-летний мужчина, который был руководителем группы, и две женщины в возрасте 23 и 28 лет.

Сегодня стало известно о том, что задержан 52-летний руководитель федерации рафтинга, которая занималась перевозкой белорусских туристов. Об этом сообщила нацполиция Украины. Сообщается, что начато досудебное расследование по ст. 287 УК Украины. Статья предусматривает уголовную ответственность за разрешение эксплуатации технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации. Также задержан водитель.

Один из участников поездки в Карпаты Максим Королевский рассказал nn.by о состоянии пострадавших:

- Я был единственным из этой группы, кто ехал в другом автомобиле. Сам в происшествии не участвовал. Физически здоров, морально тяжело. Двое погибших были моими друзьями. Часть ребят с травмами отказались от госпитализации, мы сейчас организуем трансфер. Очень нужны люди, кто может помочь с доставкой пострадавших в Беларусь.

По словам Максима, есть 18 готовых к транспортировке туристов. Как поедут 16 из них, к вечеру вчерашнего дня уже определились. Есть два человека, которым надо помочь в возвращении в Беларусь в ближайшее время. Также необходимо транспортировать тела погибших. Для этого, говорит Максим, нужна материальная помощь.

Три или четыре человека не будут пригодны к транспортировке месяц минимум, и не у всех есть медицинская страховка, поэтому им тоже нужны деньги. Есть больные с тяжелыми травмами спины и переломами таза. Связаться с Максимом можно через профиль вКонтакте.

Известно, что 47-летний водитель был нетрезв. Он не получил серьезных травм.