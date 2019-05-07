2019-05-07T12:00:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске задержали семейную пару с наркотиками

Всего у них изъяли около четырех грамм марихуаны
Ирина ВЕТРОВА
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Семейная пара уже была судима за незаконный оборот наркотиков.Семейная пара уже была судима за незаконный оборот наркотиков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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У 42-летнего минчанина обнаружили и изъяли 0,6 грамма марихуаны, а у 38-летней неработающей минчанки - около 0,5 грамма особо опасного наркотического средства альфа-PVP. Об этом сообщает minsk.mvd.gov.by.

Всего по месту жительства криминальной семьи правоохранители обнаружили около четырех грамм марихуаны. Сообщается, что мужчина и женщина до этого уже были судимы за незаконный оборот наркотиков.

Сейчас идет поиск каналов сбыта запрещенных веществ.

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