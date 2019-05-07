2019-05-07T13:07:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Вороновском районе мужчина убил знакомого из ревности

Выяснять отношения он пошел с ножом
Ирина ВЕТРОВА
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Спасти молодого человека не удалось.Спасти молодого человека не удалось.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Конфликт вспыхнул между молодыми людьми, когда они выпивали спиртные напитки. 25-летний парень и его 29-летний собутыльник повздорили на почве ревности к представительнице слабого пола, которая находилась вместе с ними.

Мужчины вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. У одного из них с собой был нож… Вскоре там же оказались другие члены застолья, которые вызвали истекающему кровью 25-летнему парню скорую помощь. К сожалению, спасти молодого человека не удалось. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Возбуждено уголовное дело по статье “убийство”. Подозреваемый задержан и сознается в том, что совершил.

Известно, что оба мужчины были до этого судимы за кражи. Они нигде не работали.

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