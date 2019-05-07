КП Беларусь
На пожаре в Давид-Городке погиб мужчина
Загорелся кирпичный дом
Тело хозяина спасатели нашли на кровати.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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ЧП случилось днем 6 мая в Брестской области. В Давид-Городке Столинского района на улице Рыбацкой вспыхнул пожар в жилом кирпичном доме, который принадлежал 62-летнему мужчине. Об этом сообщает brest.mchs.gov.by.
К сожалению, спасти хозяина не удалось - он умер до прибытия спасателей. Его тело нашли на кровати в жилой комнате. Огнем был поврежден деревянный пол на площади один квадратный метр. Сотрудники МЧС потушили пламя.
Причина пожара устанавливается.