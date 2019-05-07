В Могилеве торжественно открыли перила

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В городском парке Могилева появились новые металлические перила. Как сообщает mogilevnews.by, их установили вдоль пешеходной дороги с крутым спуском, по которой каждый день ходят жители района.

Казалось бы, установка перил - событие рядовое. Однако в Могилеве оно удостоилось перерезания красной ленты, а участие в открытии приняли депутат Игорь Марзалюк, генеральный директор ЗАО «ТИС-Магмет» ПО Белпрометалл Валерий Гусаревич, а также жители микрорайона.

По словам Игоря Марзалюка, там стояли деревянные временные перила, не очень хорошие.

- Мы решили с учетом предстоящих светлых праздников сделать жителям такой небольшой подарок, – сказал депутат.

Кстати, в Украине, например, торжественно открывали остановку общественного транспорта.