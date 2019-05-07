Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

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После скандала с некачественной российской нефтью следствие в России выявило группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод "Дружба". Министр энергетики России Александр Новак рассказал, что задержаны четыре человека, сообщает ТАСС.

- Материалы проверки в наcтоящее время переданы в прокуратуру, проводится комплекc оперативных мероприятий, следственных действий ФСБ, Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по cтатьям 158, 210 и 215.2. Четыре челoвека задержаны, решением cуда помещены в СИЗО, - сказал Новак.

Имена задержанных пока не называются.

Напомним, нефтяной скандал начался почти три недели назад. 19 апреля "Белнефтехим" заявил, что по нефтепроводу «Дружба» из России поступает некачественная нефть с повышенным содержанием хлорида, из-за которой на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогое оборудование. Позже поступление нефти по "Дружбе" было временно приостановлено.