2019-05-07T16:42:48+03:00
Общество
КП Беларусь

В Брестском районе задержали пьяного бесправника

Он оказал сопротивление сотрудникам ГАИ
Ирина ВЕТРОВА
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40-летний пьяный водитель оказывал сопротивление сотрудникам ГАИ.40-летний пьяный водитель оказывал сопротивление сотрудникам ГАИ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Подозрительный «Форд» заметили инспекторы ГАИ утром 7 мая в деревне Каменица Журавецкая Брестского района. Они остановили машину и поняли, что водитель был пьян. За рулем был 40-летний местный житель, у которого не оказалось и водительских прав.

При этом, как сообщает vb.by, мужчина решил оказать сопротивление. Гаишникам пришлось применить силу. Медосвидетельствование показало наличие у мужчины 2 промилле алкоголя.

Составлено три административных протокола, а горе-водитель за до решения суда помещен в ИВС Ленинского РОВД Бреста.

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