Кто сегодня выиграл большие деньги и три автомобиля?

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Сегодняшний праздничный день надолго запомнится победителям 119-го тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». Именно их выбрала фортуна из сотен тысяч участников розыгрыша, который стал частью праздничных событий больших майских выходных.

И вот эти счастливчики: пенсионерка Раиса Хилькевич из Минска выиграла самую крупную денежную сумму в этом туре – 100 000 рублей; еще одна пенсионерка-минчанка - Тамара Веренич - стала обладательницей суммы в 50 000 рублей; автомобили «Джили Эмгранд Х7» выиграли Ольга Захарова из города Чаусы Могилевской области, Александр Титов из города Новополоцка Витебской области и Светлана Пойманова из Минска. Среди участников игры было разыграно еще более 10 тысяч других призов, которые принесли им «товары удачи». Поздравляем победителей!