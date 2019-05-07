2019-05-07T20:30:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Кто сегодня выиграл большие деньги и три автомобиля?

Стали известны победители 119-го тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт»
Раиса ЮДИНА
Поделиться:
Призы 119-го тура разыграны!Призы 119-го тура разыграны!
Изменить размер текста:

Сегодняшний праздничный день надолго запомнится победителям 119-го тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». Именно их выбрала фортуна из сотен тысяч участников розыгрыша, который стал частью праздничных событий больших майских выходных.

И вот эти счастливчики: пенсионерка Раиса Хилькевич из Минска выиграла самую крупную денежную сумму в этом туре – 100 000 рублей; еще одна пенсионерка-минчанка - Тамара Веренич - стала обладательницей суммы в 50 000 рублей; автомобили «Джили Эмгранд Х7» выиграли Ольга Захарова из города Чаусы Могилевской области, Александр Титов из города Новополоцка Витебской области и Светлана Пойманова из Минска. Среди участников игры было разыграно еще более 10 тысяч других призов, которые принесли им «товары удачи». Поздравляем победителей!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Брестском районе задержали пьяного бесправника
Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
В Могилеве торжественно открыли перила
На пожаре в Давид-Городке погиб мужчина
В Вороновском районе мужчина убил знакомого из ревности
В Минске задержали семейную пару с наркотиками
Подробности ДТП с белорусами в Украине: руководитель федерации рафтинга задержан
Кому большие выходные принесут большие деньги?
7 мая православные отмечают Радоницу
Фотофакт: сгоревший «Суперджет» прилетал в минский аэропорт
У бобруйчанина нашли 550 граммов марихуаны
На границе Беларуси и Польши нашли бомбу
Автомобиль с белорусами сорвался в пропасть в Украине, трое погибли, один пропал без вести
В Гродненском районе опрокинулся «Ауди» с пьяным за рулем, погиб пассажир
Александр Лукашенко выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой в Шереметьево
В Гродно мужчину зажало фундаментом
В Орше ищут балконного поджигателя
Белорусов не было среди погибших и пострадавших в Шереметьево
В Ганцевичском районе столкнулись три автомобиля, одна машина оказалась в канаве
В Могилеве непогода ломала деревья и срывала с крыш пенопласт
Мужчина получил ожоги, когда сам пытался потушить пожар
В Быховском районе мотоциклист-бесправник попал в аварию и сломал позвоночник
В Гродно автопоезд наехал на двух пешеходов, возбуждено уголовное дело
В Лепельском районе столкнулись две легковушки, пострадала 3-летняя девочка
Два танцора, пестрый костюм и ботфорты. Каким будет номер ЗЕНЫ на «Евровидении»?