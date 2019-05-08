Cмертельная авария под Бешенковичами: в машине три трупа и один раненый, пьяный водитель скрылся. Фото: следственный комитет

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О страшной аварии в МЧС сообщили в ночь на 8 мая – в 00.30. Под Бешенковичами перевернулась леговушка.

Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС увидели страшную картину. От удара машину расплющило и буквально сложило пополам. Из остатков авто спасатели деблокировали одного раненого человека – это молодая женщина, и сейчас она в больнице. Там же, в салоне, было еще трое. Все мертвы – двое мужчин 27-ми и 26-ти лет и девушка 23-х лет. Водителя на месте ДТП не было.

Чуть позже Следственный комитет, который также работал на месте аварии, выяснил, что за рулем был пьяный водитель без прав на управление автомобилем. Рассказал, что в какой-то момент не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся. После аварии он сбежал. Его уже нашли, задержали и возбудили уголовное дело по ч.5 ст.317 Уголовного кодекса.

Всех, кто был свидетелем ДТП, следствие просит обратиться в оперативно-дежурную часть УСК по Витебской области по телефону +37533 399 80 44.