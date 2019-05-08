Лукашенко поздравил Путина с Днем победы

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Александр Лукашенко направил поздравления Владимиру Путину по случаю 74-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Убежден, что свято хранимая память о Великой Отечественной войне будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян, содействовать развитию стратегического партнерства двух дружественных государств и поддержанию стабильности в Европе, — говорится в поздравлении.

Так же с Днем победы Лукашенко поздравил президента Украины Петра Порошенко и новоизбранного президента Зеленского, президента Азербайджайна — Ильхама Алиева, Армении — Армена Саркисяна, первого президента Казахстана Нурсулта Назарбаева и действующего Главу этого государства Касым-Жомарта Токаева, президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, Молдовы — Игоря Додона, Таджикистана — Эмомали Рахмона, Туркменистана — Гурбангулу Бердымухамедова, Узбекистана — Шавктау Мирзиеева, Грузии — Саламу Зурабишвили.

Также поздравления с праздником направлены отдельным государственным деятелям России, в том числе премьера Дмитрия Медведева, глав обеих палат Федерального собрания, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Телеграммы получили руководители органов СНГ, СГ и ЕЭК, сообщает пресс-служба президента.