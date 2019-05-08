Грибаускайте заявила, что Литва не может сотрудничать с Беларусью из-за БелАЭС

Свою позицию президент Литвы объясняет тем, что не признает законность и безопасность станции в Островце и собирается требовать ее закрытия

Изменить размер текста: A A

- Сотрудничество с Беларусью в вопросе по Островцу означало бы юридическое признание Островецкой АЭС и связывание нам рук, - сказала президент Литвы журналистам и подчеркнула, что «обеспечить безопасность Островецкой АЭС невозможно». - Согласно решению Эспоо, проблема не в безопасности электростанции, а в том, что выбранная для ее строительства площадка небезопасна. Это означает, что данная электростанция вообще не может функционировать и такой должна быть политическая цель Литвы.

По словам Грибаускайте, предложения Беларуси договориться о создании совместной системы мониторинга Островецкой АЭС она поддерживать также не планирует.

Напомним, запуск Островецкой АЭС запланирован на конец 2019 года, правда, эксперты упорно заявляют о том, что к этому времени по ряду причин открыть БелАЭС вряд ли успеют. Проект станции разработан при участии российской госкорпорации «Росатом» и начал осуществляться в 2009 году в 50 км от Вильнюса. Литва считает станцию опасной, объявила ее угрозой своей национальной безопасности и призывает Минск придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики.

Со своей стороны белорусские эксперты утверждают, что претензии Литвы имею сугубо политический подтекст и говорят о том, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами. Тем не менее, Литва уже заявила, что после открытия АЭС она не пропустит через свою страну электроэнергию с БелАЭС в друние государства. Также в начале мая МИД Литвы сообил о направлении обращения в Еврокомиссию с призывом разработать план действий в отношении Белорусской АЭС.