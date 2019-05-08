Ночью двое ворвались в квартиру минчан и угрожали страйкбольным автоматом

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По информации ГУВД Мингорисполкома, сегодня ночью – в 23.45 - в квартиру минчан в Завадском районе столицы ворвались двое с автоматом. Жильцы квартиры стали кричать, звать на помощь. Крики услышал сосед и позвонил в милицию. Правоохранителям он сообщил о подозрительном шуме в соседской квартире, а также о том, что слышал звуки, похожие на затвор автомата.

На место тут же выехала оперативная группа. Злоумышленников - жителей столицы 31 и 32 лет - задержали. Как выяснилось, под угрозой применения оружия они требовали рассказать, где находится брат хозяйки, который якобы задолжал им 10 тыс долларов. Притом в квартиру они действительно ворвались с автоматом, правда, страйкбольным. Один из подозреваемых был судим за разбой и отбывал наказание, второй к уголовной ответственности ранее не привлекался, работал поваром в одном из столичных заведений.

Материалы проверки переданы в Заводской РОСК для правовой оценки действиям фигурантов.