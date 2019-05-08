Из жизни ушел композитор Евгений Крылатов – автор «Крылатых качелей» и «Прекрасного далека»

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Сегодня в Москве скончался известный композитор Евгений Крылатов. Печальную вещь журналистам сообщила дочь Евгения Крылатова Мария. Она же сообщила, что отец не смог перенести двустороннюю пневмонию. Болезнь композитора и стала причиной его смерти.

Еще недавно композитор выходил в эфир радио "Комсомольской правды", рассказывал, что чувствует себя хорошо, работает и праздрует свое 85-летие. И вдруг его не стало...

Евгений Крылатов ушел на 86 году жизни. Мы запомним его как автора музыки более чем к 160 фильмам и анимационным работам. Среди наиболее известных– «Крылатые качели» из «Приключений Электроника», «Колыбельная медведицы» из мультфильма «Умка», «Лесной олень», «Три белых коня», «Прекрасное далеко», «Кабы не было зимы».

Народный артист России работал вместе с известными авторами – Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Леонидом Дербеневым, Ильей Резником, Юрием Энтиным. А его песни исполняли известные артисты.