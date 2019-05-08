2019-05-08T13:56:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Из жизни ушел композитор Евгений Крылатов – автор «Крылатых качелей» и «Прекрасного далека»

Народный артист России умер из-за двусторонней пневмонии
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Из жизни ушел композитор Евгений Крылатов – автор «Крылатых качелей» и «Прекрасного далека»Из жизни ушел композитор Евгений Крылатов – автор «Крылатых качелей» и «Прекрасного далека»Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Сегодня в Москве скончался известный композитор Евгений Крылатов. Печальную вещь журналистам сообщила дочь Евгения Крылатова Мария. Она же сообщила, что отец не смог перенести двустороннюю пневмонию. Болезнь композитора и стала причиной его смерти.

Еще недавно композитор выходил в эфир радио "Комсомольской правды", рассказывал, что чувствует себя хорошо, работает и праздрует свое 85-летие. И вдруг его не стало...

Евгений Крылатов ушел на 86 году жизни. Мы запомним его как автора музыки более чем к 160 фильмам и анимационным работам. Среди наиболее известных– «Крылатые качели» из «Приключений Электроника», «Колыбельная медведицы» из мультфильма «Умка», «Лесной олень», «Три белых коня», «Прекрасное далеко», «Кабы не было зимы».

Народный артист России работал вместе с известными авторами – Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Леонидом Дербеневым, Ильей Резником, Юрием Энтиным. А его песни исполняли известные артисты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Во время раскопок на территории Малого замка в Новогрудке обнаружены артефакты X-XII веков
В аэропорту Минска задержали ингушского блогера и гражданского активиста Исмаила Нальгиева
Житель Ракова сажал огурцы и откопал в огороде имперскую монету
В Шереметьево на 4 часа задержан вылет Sukhoi Superjet в Минск
Россельхознадзор ввел временный запрет на ввод мясной и молочной продукции из Беларуси
Ночью двое ворвались в квартиру минчан и угрожали страйкбольным автоматом
В Столинском районе на пожаре погиб пенсионер
Грибаускайте заявила, что Литва не может сотрудничать с Беларусью из-за БелАЭС
Лукашенко поздравил Путина с Днем победы
Cмертельная авария под Бешенковичами: в машине три трупа и один раненый, пьяный водитель скрылся
Кто сегодня выиграл большие деньги и три автомобиля?
В Брестском районе задержали пьяного бесправника
Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
В Могилеве торжественно открыли перила
На пожаре в Давид-Городке погиб мужчина
В Вороновском районе мужчина убил знакомого из ревности