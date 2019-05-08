2019-05-08T14:35:40+03:00
Экономика
КП Беларусь

Россельхознадзор ввел временный запрет на ввод мясной и молочной продукции из Беларуси

Официальная причина запрета - «в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации»
Ольга ИВАШЕНКО
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Россельхознадзор ввел временный запрет на ввод мясной и молочной продукции из БеларусиРоссельхознадзор ввел временный запрет на ввод мясной и молочной продукции из БеларусиФото: Павел МАРТИНЧИК
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На официальном сайте Россельхознадзора сообщается, что с 8 мая этого года в силу вступают временные ограничения на поставку в Россию продукции некоторых белорусский предприятий. Там же помечены и официально оглашенные причины запрета.

Также Россельхознадзор объявил о режиме усиленного лабораторного контроля над продукцией еще пяти белорусских предприятий - ООО «Александров», ООО «Бетпак», ОАО «Брестский мясокомбинат», филиал Пружанского районного потребительского общества «Комбинат кооперативной промышленности» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

Журналистам представитель Россельхознадхора Юлия Мелано пояснила, что запрет введен из-за отсутствия «эквивалентных подходов к проведению оценки соответствия поднадзорной продукции требованиям ЕАЭС со стороны государственной ветеринарной службы Беларуси и «для пресечения оборота на территории России некачественной и опасной белорусской поднадзорной продукции». Сообщается, что ограничения будут действовать до проведения инспекции.

Но и это еще не все. Накануне Россельхознадзор также заявил, что с 8 мая также вводит запрет на поставки молока и молочной продукции с 37 предприятий Беларуси

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