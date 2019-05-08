2019-05-08T15:27:35+03:00
Экономика
КП Беларусь

Житель Ракова сажал огурцы и откопал в огороде имперскую монету

Мужчине так везет уже не впервые
Алла Белуга
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Выпустил монету Санкт-Петербургский монетный двор в 1891 году. Фото автора.Выпустил монету Санкт-Петербургский монетный двор в 1891 году. Фото автора.
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Утром 6 мая житель агрогородка Раков в Минской области решил посадить огурцы у себя в огороде. В земле вдруг заблестело что-то серебристое, и удивленный мужчина достал монетку 1891 года выпуска, то есть времен царствования императора Александра III.

- Я сразу понял, что монета старинная. Поискал в интернете примерную стоимость. Она не тянет на огромное состояние, хотя цифры, буквы и герб видны довольно четко. Так что продавать ее не планирую, пусть себе лежит, - говорит Валерий.

Фото автора.

Фото автора.

Выпустил монету Санкт-Петербургский монетный двор тиражом 10,875 млн штук. Сейчас ее стоимость сильно колеблется от степени сохранности. Хорошо сохранившуюся можно купить за тысячу долларов, в плохом состоянии – дешевле 10 рублей. Монету в старые времена принято было закапывать под фундамент при постройке дома.

Фото автора.

Фото автора.

К слову, мужчине с редкой находкой везет не в первый раз. В середине 90-х годов он уже находил похожую монетку в Минске возле стадиона «Динамо».

- Там был частный сектор, в котором жил отец моего тестя. Ему дали квартиру, а дома шли под снос. Чтобы не пропадать добру, мы решили разобрать деревянный дом и сделать из этих бревен дачу. Когда дошли до фундамента, я нашел царскую копейку 1897 года, а дом был построен 1899 году. Помню, отдал ее одному американцу, который продавал всякое барахло в Сиэтле. Взамен получил кассету Стинга и пачку сигарет Winston, - вспоминает мужчина.

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