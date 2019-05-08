2019-05-08T15:27:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Шереметьево на 4 часа задержан вылет Sukhoi Superjet в Минск

С момента жуткой катастрофы в Шереметьево это уже третий инцедент с этой моделью самолета
Ольга ИВАШЕНКО
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В Шереметьево на 4 часа задержан вылет Sukhoi Superjet в Минск.В Шереметьево на 4 часа задержан вылет Sukhoi Superjet в Минск.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сегодня утром в Шереметьево вовремя не вылетел самолет SU1830, который должен был осуществить рейст «Москва - Минск». Вылет по расписанию – в 8.35, но в результате рейс был задержан на 4 часа. Об инцеденте в Twitter сообщил один из пассажиров - журналист телеканала RTVi Тихон Дзядко.

По словам журналиста, все это время надлежащим образом о причине задержки пассажиров никто не информировал, лишь некоторым сказали, что дело в технических неполадках. В 11.49 авиакомпания «Аэрофлот», обслуживающая рейс, ответила журналисту в Twitter, что задержка была вызвана необходимостью замены воздушного судна по технической причине. Фактический вылет самолета, по информации ресурса flightradar24.com, состоялся в 12.31. На рейс был назначен самолет Sukhoi Superjet 100 - такой же, который потерпел крушение 5 мая.

О задержке рейса сообщил журналист телеканала RTVi Тихон Дзядко, который этим же рейсом и летел. Фото: Twitter Тихона Дзядко

О задержке рейса сообщил журналист телеканала RTVi Тихон Дзядко, который этим же рейсом и летел. Фото: Twitter Тихона Дзядко

"Аэрофлот" ответил журналисту. Фото: Twitter Тихона Дзядко

"Аэрофлот" ответил журналисту. Фото: Twitter Тихона Дзядко

Известно также, что накануне, ночью 7 мая, был задержан рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU 2118 «Москва - Рига», осуществлять который из Шереметьево должен был Sukhoi SuperJet 100. По имеющейся информации, причиной задержки стало беспокойство пассажиров: люди, помня о недавней трагедии, стали жаловаться на запах горелой электропроводки и потребовали заменить судно. Всех эвакуировали с борта, самолет проверили, но неполадок не обнаружили. В 1.25 самолет благополучно вылетел и приземлился в Риге.

Поразительно, но утром 8 мая был отменен вылет того же Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рейсом «Ростов-на-Дону –Москва», сообщает «Интерфакс». Причина - «мелкая техническая неисправность» самолета. В результате пассажиров отправили в Москву другим рейсом.

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