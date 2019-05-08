2019-05-08T17:21:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В аэропорту Минска задержали ингушского блогера и гражданского активиста Исмаила Нальгиева

Нальгиев - один из лидеров гражданских протестов в Ингушетии, подвергался преследованиям по политическим мотивам
Ольга ИВАШЕНКО
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В аэропорту Минска задержали ингушского блогера и гражданского активиста Исмаила Нальгиева. Фото: соцсетиВ аэропорту Минска задержали ингушского блогера и гражданского активиста Исмаила Нальгиева. Фото: соцсети
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Сегодня – 8 мая - в Национальном аэропорту «Минск» был снят с рейса и задержан журналист и общественный активист из Ингушетии (Россия) Исмаил Нальгиев. Об этом сообщил председатель Ингушского регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов.

Нальгиев является одним из лидеров гражданских протестов в Ингушетии, освещал события, происходящие в регионе, в частности, связанные с cоглашением об установлении границы между Чечней и Ингушетией, и за это неоднократно подвергался преследованиям по политическим мотивам. В своем регионе он был объявлен в розыск. Именно это стало формальной причиной для задержания Нальгиева сегодня в минском аэропорту.

Известно, что из Минска Нальгиев собирался улететь в Прагу. В аэропорту прошул регистрацию на рейс и досмотр, однако на погранконтроле его задержали и передали милиции. Беларусская милиция связалась с ингушской, там попросили доставить Нальгиева в Смоленск и передать российской полиции.

С дежурным отдела внутренних дел аэропорта связалась Белорусская ассоциация журналистов. И там пояснили, что «без надлежащего процессуального оформления Нальгиев выдан России не будет».

Через какое-то время к задержанному из Минска выехал адвокат. В аэропорту ему рассказали, что Исмаил Нальгиев уже находится в Октябрьском РУВД.

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