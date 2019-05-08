Во время раскопок на территории Малого замка в Новогрудке обнаружены артефакты X-XII веков. Фото: скрин фрагмента репортажа ont.by

Изменить размер текста: A A

Белорусские ученые рассказывают, что с 1956 по 1967 год на Малом замке работали ленинградские археологи. Тогда из-под земли достали свыше 30 тысяч предметов - фрагменты причерноморских амфор, византийское стекло и даже «Кубок Ядвиги», который сравнивают с легендарной Чашей Грааля. Сегодня эти артефакты находятся в Эрмитаже.

Белорусские ученые решили восполнить культурный пробел. Снесли дома типовой застройки. Освободили место под мини-гостиницу и кафе. А у подножия Замковой горы начали археологические раскопки.

Основная масса выявленных объектов – бытовые вещи конца X–XII веков. Судя по их характеру, по мнению ученых, это была кузнечная мастерская квартала ремесленников, сформированного в эпоху Ярослава Мудрого. Именно с сыном великой княгини Рогнеды и связано первое упоминание Новогорода в Верхнем Понемонье – 975 лет назад.

Обнаружили более полусотни лезвий и костяных рукоятей ножей, а также часть изделия, похожего на ножницы, осколки керамики, орнамент на которых нанесен ногтем.

- Найдено также большое количество плинфы и половой плитки. Она, как видите, стоптана. То есть, люди ходили по ней и довольно интенсивно. Есть следы извести. То есть, она была использована. Под памятником Мицкевичу, возможно, находится культовое здание, - рассказал в интервью телеканалу ОНТ научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси Павел Кенько.

Где будут храниться артефакты, еще не решили. Но, скорее всего, в краеведческом музее. Сейчас ученые завершают отчет о полевых исследованиях и готовятся к новой экспедиции в район памятника Адаму Мицкевичу.