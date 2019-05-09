2019-05-09T09:06:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Видео с воздуха: Чернобыльская зона на Радуницу

В отселенной зоне Гомельщины остались несколько старинных усадеб, которые разрушаются
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Переселенцы приезжают в родные деревни, заходят в родительские домаПереселенцы приезжают в родные деревни, заходят в родительские домаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В Полесский государственный радиационно-экологический заповедник вход и въезд запрещен. Его огромная территория, площадью больше 200 тыс. гектаров, пустует уже 33 года - после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Всего с момента аварии на ЧАЭС в Беларуси выселили 471 деревню. За эти годы дома почти разрушились и заросли кустами и деревьями - бывшие сельские улицы превратились в лесные тропинки. Разрушаются и многие фермы, другие сельскохозяйственные здания.

Зона наполняется людьми только раз в году - на Радуницу, когда въезд в заповедник разрешен без пропусков. Переселенцы приезжают в родные деревни, заходят в родительские дома, посещают могилы родных.

Всего из своих родных мест были переселены более 137 тыс. человек. Сами покинули территории радиоактивного загрязнения около 200 тысяч человек. Многие из переселенцев уже умерли.

В отселенной Чернобыльской зоне Гомельщины остались несколько старинных усадеб, которые тоже разрушаются. На видео - памятник архитектуры в деревне Речки Ветковского района. От дворца XIX века остались только руины.

Радуница в Чернобыльской зоне.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко поздравил белорусов с Днем Победы
Праздничный салют в Минске дадут на шести площадках
Во время раскопок на территории Малого замка в Новогрудке обнаружены артефакты X-XII веков
В аэропорту Минска задержали ингушского блогера и гражданского активиста Исмаила Нальгиева
Житель Ракова сажал огурцы и откопал в огороде имперскую монету
В Шереметьево на 4 часа задержан вылет Sukhoi Superjet в Минск
Россельхознадзор ввел временный запрет на ввод мясной и молочной продукции из Беларуси
Из жизни ушел композитор Евгений Крылатов – автор «Крылатых качелей» и «Прекрасного далека»
Ночью двое ворвались в квартиру минчан и угрожали страйкбольным автоматом
В Столинском районе на пожаре погиб пенсионер
Грибаускайте заявила, что Литва не может сотрудничать с Беларусью из-за БелАЭС
Лукашенко поздравил Путина с Днем победы
Cмертельная авария под Бешенковичами: в машине три трупа и один раненый, пьяный водитель скрылся
Кто сегодня выиграл большие деньги и три автомобиля?
В Брестском районе задержали пьяного бесправника
Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
В Могилеве торжественно открыли перила
На пожаре в Давид-Городке погиб мужчина
В Вороновском районе мужчина убил знакомого из ревности