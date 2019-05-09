Видео с воздуха: Чернобыльская зона на Радуницу

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В Полесский государственный радиационно-экологический заповедник вход и въезд запрещен. Его огромная территория, площадью больше 200 тыс. гектаров, пустует уже 33 года - после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Всего с момента аварии на ЧАЭС в Беларуси выселили 471 деревню. За эти годы дома почти разрушились и заросли кустами и деревьями - бывшие сельские улицы превратились в лесные тропинки. Разрушаются и многие фермы, другие сельскохозяйственные здания.

Зона наполняется людьми только раз в году - на Радуницу, когда въезд в заповедник разрешен без пропусков. Переселенцы приезжают в родные деревни, заходят в родительские дома, посещают могилы родных.

Всего из своих родных мест были переселены более 137 тыс. человек. Сами покинули территории радиоактивного загрязнения около 200 тысяч человек. Многие из переселенцев уже умерли.

В отселенной Чернобыльской зоне Гомельщины остались несколько старинных усадеб, которые тоже разрушаются. На видео - памятник архитектуры в деревне Речки Ветковского района. От дворца XIX века остались только руины.