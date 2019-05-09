2019-05-09T09:47:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Праздничный салют в Минске дадут на шести площадках

Главным праздничным мероприятием в белорусской столице станет концерт «Беларусь помнит»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Праздничный салют в Минске дадут на шести площадкахПраздничный салют в Минске дадут на шести площадкахФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Стало известно, где вечером 9 мая можно будет увидеть праздничный салют в Минске. Он прогремит на шести площадках: в парках Победы, им. Горького и им. Янки Купалы, у водохранилища Дрозды, на взлетной полосе бывшего аэропорта «Минск-1», в военном городке в Уручье. Салют начнется в 11 вечера и будет состоять из 30 залпов.

Главным праздничным мероприятием в белорусской столице станет концерт «Беларусь помнит», который пройдет вечером у монумента Победы. А у Дворца спорта уже с 10 часов развернули праздничную ярмарку, позже здесь же начнется выставка-ярмарка мастеров народного творчества и концерт. На площадке у фонтана рядом с Дворцом спорта проведут турнир по силовому экстриму с 13 до 16 часов. В Верхнем городе, начиная с полудня, будут выступать творческие коллективы, мастера искусств.

Погоду в Минске 9 мая обещают облачную с прояснениями, не очень теплую, зато без дождей.

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