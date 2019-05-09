Лукашенко поздравил белорусов с Днем Победы

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Cвященной для каждого белоруса датой назвал президент Александр Лукашенко день 9 мая. Победа в Великой Отечественной войне вернула белорусскому народу право на жизнь и надежду на будущее, пишет президент в своем поздравлении.

- Мы чтим героизм и бесстрашие защитников Отечества, которые верили в победу, мужественно сражались за Родину, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. Также он отмечает большую самоотверженность тружеников тыла и всех, кто в послевоенные годы поднимал республику из руин.

- Победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание, - уверен президент Беларуси. Он считает историческим долгом перед прошлым и будущим сохранить память о подвиге народа.

По случаю празднования Дня Победы президент пожелал всей стране мира и процветания, а людям - благополучия, добра и счастья.