2019-05-09T10:01:11+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко поздравил белорусов с Днем Победы

Президент призвал сохранить память о подвиге народа
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Лукашенко поздравил белорусов с Днем ПобедыЛукашенко поздравил белорусов с Днем ПобедыФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Cвященной для каждого белоруса датой назвал президент Александр Лукашенко день 9 мая. Победа в Великой Отечественной войне вернула белорусскому народу право на жизнь и надежду на будущее, пишет президент в своем поздравлении.

- Мы чтим героизм и бесстрашие защитников Отечества, которые верили в победу, мужественно сражались за Родину, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. Также он отмечает большую самоотверженность тружеников тыла и всех, кто в послевоенные годы поднимал республику из руин.

- Победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание, - уверен президент Беларуси. Он считает историческим долгом перед прошлым и будущим сохранить память о подвиге народа.

По случаю празднования Дня Победы президент пожелал всей стране мира и процветания, а людям - благополучия, добра и счастья.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Праздничный салют в Минске дадут на шести площадках
Видео с воздуха: Чернобыльская зона на Радуницу
Во время раскопок на территории Малого замка в Новогрудке обнаружены артефакты X-XII веков
В аэропорту Минска задержали ингушского блогера и гражданского активиста Исмаила Нальгиева
Житель Ракова сажал огурцы и откопал в огороде имперскую монету
В Шереметьево на 4 часа задержан вылет Sukhoi Superjet в Минск
Россельхознадзор ввел временный запрет на ввод мясной и молочной продукции из Беларуси
Из жизни ушел композитор Евгений Крылатов – автор «Крылатых качелей» и «Прекрасного далека»
Ночью двое ворвались в квартиру минчан и угрожали страйкбольным автоматом
В Столинском районе на пожаре погиб пенсионер
Грибаускайте заявила, что Литва не может сотрудничать с Беларусью из-за БелАЭС
Лукашенко поздравил Путина с Днем победы
Cмертельная авария под Бешенковичами: в машине три трупа и один раненый, пьяный водитель скрылся
Кто сегодня выиграл большие деньги и три автомобиля?
В Брестском районе задержали пьяного бесправника
Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
В Могилеве торжественно открыли перила
На пожаре в Давид-Городке погиб мужчина
В Вороновском районе мужчина убил знакомого из ревности