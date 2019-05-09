Фото: Лукашенко с сыновьями возложил венок к монументу Победы

Президент: «Всем, кто сегодня в Европе поощряет митинги неонацистов и шествия престарелых вояк из батальонов СС, стоит приехать в Беларусь»

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Президент Беларуси вместе со своими сыновьями 9 мая в Минске возложил венок к монументу Победы. В своем выступлении Александр Лукашенко заявил, что подвиг отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой, растить детей и радоваться каждому новому дню.

Лукашенко принял участие в митинге у монумента ПобедыФото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Всем, кто сегодня в Европе поощряет митинги неонацистов и шествия престарелых вояк из батальонов СС, стоит приехать в Беларусь и побывать в поселке Красный Берег, где был концлагерь, увидеть пронзительный крик и увидеть мемориал несбывшимся детским мечтам, - цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко с сыновьями возложил венок к монументу ПобедыФото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лукашенко считает, что всем странам вместе надо бороться за сохранение мира в современных условиях угрозы глобального терроризма, и заявил, что на границах Беларуси идет усиление военного присутствия, перечеркнут Договор о ракетах средней и малой дальности.

Лукашенко возложил венок к монументу ПобедыФото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент уверен в необходимости конструктивного диалога со всеми странами, «потому что мир - это жизнь, потому что любой мир - это лучше, чем годы лихолетья, которые мы переживали не единожды. И мы к этому диалогу готовы».

Лукашенко с сыновьями возложил венок к монументу ПобедыФото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В церемонии у монумента Победы также участвовали главы главы республиканских органов власти, послы иностранных государств, представители Белорусской православной и Римско-католической церквей.

Лукашенко с сыновьями возложил венок к монументу ПобедыФото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лукашенко приветствует участников митинга у монумента ПобедыФото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК