В Лидском районе рыбак копал червей, а нашел гранату

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Недавно работник сельхозпредприятия в деревне Пески Лидского района, копая червей для рыбалки, отрыл ручную противопехотную гранату Ф-1. 34-летний сельчанин собирался порыбачить на Немане - там же, на берегу реки у деревни Мотевичи, и копал приманку. Мужчина не стал сразу сообщать о находке времен Второй мировой войны в милицию, а принес лимонку домой.

Прибывшие позже к сельчанину правоохранители обнаружили боеприпас с сорванной чекой - судя по всему, это произошло случайно в тот момент, когда мужчина откапывал гранату. К счастью, беды не случилось и лимонка не взорвалась. Назавтра ее благополучно уничтожили саперы, пишет lidanews.by.