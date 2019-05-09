2019-05-09T12:47:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лидском районе рыбак копал червей, а нашел гранату

Боеприпас обнаружили дома у сельчанина с сорванной чекой
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Лидском районе рыбак копал червей, а нашел гранату. Фото: lidanews.byВ Лидском районе рыбак копал червей, а нашел гранату. Фото: lidanews.by
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Недавно работник сельхозпредприятия в деревне Пески Лидского района, копая червей для рыбалки, отрыл ручную противопехотную гранату Ф-1. 34-летний сельчанин собирался порыбачить на Немане - там же, на берегу реки у деревни Мотевичи, и копал приманку. Мужчина не стал сразу сообщать о находке времен Второй мировой войны в милицию, а принес лимонку домой.

Прибывшие позже к сельчанину правоохранители обнаружили боеприпас с сорванной чекой - судя по всему, это произошло случайно в тот момент, когда мужчина откапывал гранату. К счастью, беды не случилось и лимонка не взорвалась. Назавтра ее благополучно уничтожили саперы, пишет lidanews.by.

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