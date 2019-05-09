2019-05-09T13:50:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Фоторепортаж с 9 мая в Минске: кто пришел на парад

У монумента Победы собрались официальные делегации и участники акции «Бессмертный полк»
Павел МИЦКЕВИЧ
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9 мая в Минске прошел митинг у монумента Победы9 мая в Минске прошел митинг у монумента ПобедыФото: Павел МАРТИНЧИК
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9 мая у монумента Победы в Минске прошел праздничный митинг. Венок и цветы к Вечному огню возложил президент Беларуси вместе с сыновьями.

Александр Лукашенко с сыновьями возложил венок к монументу Победы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко с сыновьями возложил венок к монументу ПобедыФото: Павел МАРТИНЧИК

Также в церемонии участвовали главы республиканских органов власти, послы иностранных государств, представители Белорусской православной и Римско-католической церквей.

Глава БПЦ принял участие в митинге по случаю Дня Победы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава БПЦ принял участие в митинге по случаю Дня ПобедыФото: Павел МАРТИНЧИК

Кроме того, к официальному мероприятию присоединились участники акции «Бессмертный полк».

9 мая в Минске прошел парад по случаю Дня Победы Фото: Павел МАРТИНЧИК

9 мая в Минске прошел парад по случаю Дня ПобедыФото: Павел МАРТИНЧИК

Вечером 9 мая праздничный салют в Минске прогремит на шести площадках: в парках Победы, им. Горького и им. Янки Купалы, у водохранилища Дрозды, на взлетной полосе бывшего аэропорта «Минск-1», в военном городке в Уручье. Салют начнется в 11 вечера и будет состоять из 30 залпов.

9 мая в Минске прошел митинг у монумента Победы Фото: Павел МАРТИНЧИК

9 мая в Минске прошел митинг у монумента ПобедыФото: Павел МАРТИНЧИК

Главным праздничным мероприятием в белорусской столице станет концерт «Беларусь помнит», который пройдет вечером у монумента Победы. А у Дворца спорта уже с 10 часов развернули праздничную ярмарку, позже здесь же проходит выставка-ярмарка мастеров народного творчества и концерт. На площадке у фонтана рядом с Дворцом спорта проводят турнир по силовому экстриму с 13 до 16 часов. В Верхнем городе, начиная с полудня, выступают творческие коллективы, мастера искусств.

9 мая в Минске прошел митинг у монумента Победы Фото: Павел МАРТИНЧИК

9 мая в Минске прошел митинг у монумента ПобедыФото: Павел МАРТИНЧИК

9 мая у монумента Победы в Минске прошел митинг Фото: Павел МАРТИНЧИК

9 мая у монумента Победы в Минске прошел митингФото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторые участники "Бессмертного полка" несли портреты Сталина Фото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторые участники "Бессмертного полка" несли портреты СталинаФото: Павел МАРТИНЧИК

9 мая у монумента Победы в Минске прошел митинг Фото: Павел МАРТИНЧИК

9 мая у монумента Победы в Минске прошел митингФото: Павел МАРТИНЧИК

9 мая у монумента Победы в Минске прошел митинг Фото: Павел МАРТИНЧИК

9 мая у монумента Победы в Минске прошел митингФото: Павел МАРТИНЧИК

9 мая у монумента Победы в Минске прошел митинг Фото: Павел МАРТИНЧИК

9 мая у монумента Победы в Минске прошел митингФото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

9 мая у монумента Победы в Минске прошел митинг Фото: Павел МАРТИНЧИК

9 мая у монумента Победы в Минске прошел митингФото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

9 мая у монумента Победы в Минске прошел митинг Фото: Павел МАРТИНЧИК

9 мая у монумента Победы в Минске прошел митингФото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

9 мая у монумента Победы в Минске прошел митинг Фото: Павел МАРТИНЧИК

9 мая у монумента Победы в Минске прошел митингФото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

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